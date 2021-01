Coronavirus: Nicolò Zaniolo positivo al tampone: "Sto bene, non ho sintomi"

Nicolò Zaniolo positivo al Coronavirus. A darne notizia lo stesso numero 22 giallorosso, alle prese con un infortunio che lo dovrebbe vedere tornare in campo il prossimo mese di aprile. Trequartista giallorosso che ha comunque rassicurato sulle proprie condizioni: "Ciao a tutti - scrive il calciatore dell'As Roma sul proprio profilo Instagram - purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa".

Calciatori dell'As Roma positivi al Coronavirus

Una lunga lista quella dei calciatori dell'As Roma risultati positivi al Covid19. Ultimo in ordine di tempo Edin Dzeko, costretto a saltare alcune partire dopo essere risultato positivo al tampone. Prima di lui era stata la volta di altri tesserati della società di Trigoria, da Kumbulla a Diawara, passando Riccardo Calafiori per Antonio Mirante,Carles Perez, Bruno Peres e Justin Kluivert (ora ceduto al Lipsia). Fra i positivi anche Francesco Totti.