Coronavirus, Siviglia-Roma: giocatore andaluso positivo. Il club: "Tutti negativi al test"

Dopo la positività al coronavirus di Nemanja Gudelj il Siviglia, prossimo avversario della Roma in Europa League, attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito della società andalusa, ha annunciato che "la squadra tornerà al lavoro questo pomeriggio su base individuale. I test PCR individuali effettuati ieri sulla prima squadra del Siviglia FC e i dipendenti hanno tutti ottenuto un risultato negativo al Covid-19, così come quelli effettuati martedì scorso".

"Dopo questi due test negativi, la squadra del Siviglia, tranne Gudelj, che rimane isolato in casa, tornerà ad allenarsi, individualmente, nel pomeriggio di oggi. I test verranno ripetuti sabato e lunedì, prima del viaggio in Germania, in programma martedì prossimo", si legge.

Era stato lo stesso giocatore centrocampista Nemanja Gudelj, a comunicare la sua positività con un messaggio pubblicato sui social.