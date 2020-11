Coronavirus Roma, positivi Pellegrini, Fazio e Santon 

Brutte notizie per la Roma. Dopo i recenti casi di Dzeko e Boer (portiere della Primavera aggregato in prima squadra), sono risultati positivi al Coronavirus Fazio (in panchina a Marassi con il Genoa), Santon e Pellegrini. Il centrocampista era titolare nell'ultimo match di campionato.

Ed è stato lui stesso a comunicarlo sul proprio profilo Instagram: "L'ultimo tampone ha rivelato che anche io sono positivo al Covid-19 e ho iniziato subito la quarantena. Voglio rassicurare tutti, ho qualche sintomo, ma sto bene e già da oggi per me scatta il conto alla rovescia per rientrare in campo a disposizione del mister e dei miei compagni".