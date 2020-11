Coronavirus, Zaniolo lancia le mascherine di Roma Cares: “Bisogna combattere e vincere questo virus”

Per la campagna di Roma Cares, la Onlus giallorossa impegnata nel sociale, c’è un testimonial d’eccezione. Nicolò Zaniolo, con un video pubblicato sui canali social della società giallorossa, ha lanciato un messaggio ai propri tifosi.

Il messaggio di Zaniolo

“Ragazzi, bisogna combattere e vincere questo virus - ha dichiarato davanti la telecamera il giovane talento romanista - per combatterlo Roma CAre mette a disposizione, fuori dalle vostre scuole, mascherine ed indicazioni per proteggere voi ed i vostri cari. Restiamo uniti, in sicurezza, e forza Roma” ha concluso il gioiellino giallorosso.

L'iniziativa di Roma Cares

La campagna è entrata nel vivo il 30 ottobre. Le prime tre scuole che hanno ricevuto le mascherine, consegnate dalla mascotte Romolo insieme allo staff di Roma Cares, sono state La Scuola Primaria Casalotto, il Liceo Socrate e la Scuola Secondaria Dario Pagano.



“In queste settimane l’impegno di tutti può essere decisivo per frenare il più possibile la diffusione del contagio da Covid-19 e, come nel mese di marzo, Roma Cares è scesa in campo a supporto della comunità cittadina” si legge sul sito dell’As Roma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La distribuzione delle mascherine

La distribuzione delle mascherine, 10mila in tutto, è destinata a proseguire in altri istituti della Capitale. “Gli studenti - si apprende sempre dal sito della società di Dan Friedkin - hanno ricevuto anche delle indicazioni da seguire per giocare un ruolo fondamentale nel contrastare il coronavirus, per proteggere se stessi e i propri famigliari”.