Coronavirus in casa Lazio: calciatori positivi al tampone. In giornata nuovi controlli

Il match contro il Torino sarà complicato dal Coronavirus. Simone Inzaghi dovrà rimaneggiare la propria formazione perchè, ha ufficializzato la SS Lazio, alcuni tamponi hanno dato esito positivo.

Positivi al tampone

La società biancoceleste ha reso noto che “dagli accertamenti di ieri, venerdì 30/10, sono risultati positivi ai tamponi molecolari alcuni componenti del gruppo squadra”. Una notizia che è stata comunicata direttamente sul sito ufficiale della società.

I nuovi tamponi

“Sulla base di tali risultati - si legge sempre nella nota - l’intera squadra ripeterà i controlli in data odierna al fine di individuare i calciatori impiegabili nella gara di domani tra Torino e Lazio”. Per ora quindi non è possibile sapere quale sarà la rosa a disposizione per il match contro i granata. Indicazioni sugli indisponibili causa Covid, potranno essere dedotte dalla seduta di allenamento pomeridiana del 31 ottobre. Il rischio, per mister Inzaghi, è che i risultati dei nuovi controlli, possano arrivare solo a poche ore dall'inizio della gara di Torino.

Isolamento e quarantena

Per ragioni di privacy la società di Formello ha deciso di non rendere noti i nomi dei calciatori positivi. Ha però spiegato che “sono stati posti in isolamento domiciliare”. La SS Lazio ha inoltre precisato che “la squadra osserverà un periodo di quarantena sotto sorveglianza attiva da parte dello staff medico”. Nei giorni scorsi, dopo l'esito positivo di alcuni tamponi he erano stati effettuati su richiesta dell'UEFA, in casa biancoceleste si era cominciato a riflettere sulla possibilità di chiedere un rinvio della partita con i granata. L'ipotesi è sempre valida.