Coronavirus Lazio, Milinkovic Savic positivo al Covid. Immobile rimane ancora in isolamento

Anche Sergej Milinkovic Savic è positivo al Coronavirus. A comunicarlo è stata la federazione calcio serba sul proprio sito ufficiale sottolineanco che "i l giorno prima della partita contro la Russia, durante i regolari test per il Covid-19, si è scoperto che altri tre giocatori erano positivi".

Oltre al centrocampista della Lazio, positivi anche Darko Lazovic del Verona e il p ortiere del Basilea Dorde Nikolic . Insieme a loro anche un fisioterapista è positivo per COVID-19. L a squadra medica della federcalcio serba ha fatto sapere di aver "agito immediatamente in conformità con le misure e i protocolli della UEFA e del governo della Repubblica di Serbia, in modo che tutti i membri della squadra nazionale e il fisioterapista abbiano lasciato il centro sportivo e saranno in isolamento".

Un'altra tegola per la Lazio di Simone Inzaghi che si somma al giallo intorno alle condizioni di Ciro Immobile. Era di ieri sera la notizia, anticipata dall'Ansa e confermata poi da diverse fonti come Sky Sport e La Gazzetta dello Sport, del suo tampone negativo con tanto di visite mediche fissate per questa mattina alla clinica Paideia. Le visite, però, non si sono svolte oggi e sono state annullate.

Lalaziosiamonoi, molto vicino alle vicende biancocelesti, ricostruisce così la situazione: "Proprio come la scorsa settimana, l'attaccante della Lazio avrebbe svolto una doppia verifica: il primo risultato, arrivato ieri sera, avrebbe dato esito negativo. Il secondo, arrivato in mattinata, è risultato ancora reattivo al gene 'N”. Niente via libera da parte della Asl: Immobile rimane in isolamento, almeno fino a nuove comunicazioni". Diventa quindi difficile vederlo in campo contro il Crotone.