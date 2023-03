La procura federale indaga sul coro antisemita dei laziali a Napoli

La procura della Figc ha aperto un'indagine sui cori di matrice antisemita da parte di tifosi della Lazio dopo la partita contro il Napoli di venerdì scorso. I cori sarebbero stati intonati, fuori dagli spalti, dai "tifosi" della Lazio, come emerge da alcuni video pubblicati su TikTok.

"So' laziale e so razzista" e ancora: "Siamo le camicie brune, c'hai er padre deportato e tu madre è Anna Frank. Romanista sei un rabbino, pane azzimo e agnellino, e festeggi l'Hanukkà", cantavano gli ultras. L'indagine si aggiunge a quella richiesta ieri dal giudice sportivo della serie A, sui cori contro Osimhen, presumibilmente avvenuti durante la partita.

Non è la prima volta che i laziali si rendono protagonisti, per così dire, di cori simili. Di recente era successo in occasione della partita contro il Lecce e in quella contro il Sassuolo.