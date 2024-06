Coppa dei Club, trionfo del Forte Padel Gang

Dopo una fase provinciale e regionale che ha coinvolto oltre 250 squadre e 4000 giocatori, Roma e la Regione Lazio hanno eletto le regine della Coppa dei Club 2024, Campionato amatoriale a squadre organizzato da MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

Forte Padel Gang e Padel Colli Portuensi White hanno vinto rispettivamente la Finale di Roma e Provincia e Regione Lazio, svolte nel weekend scorso al Conti Sport City, Circolo gestito dalla leggenda della Roma Bruno Conti insieme ai figli Daniele e Andrea. Le due formazioni romane rappresenteranno la Regione Lazio, insieme al Campione Nazionale uscente della Pelota Padel di Latina, alla Finale Nazionale Padel MSP Italia, in programma dal 12 al 14 luglio a Parma, insieme alle rappresentanti di Umbria, Emilia Romagna, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Molise, Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana, Marche e Campania.

Il Forte Padel Gang conquista dunque per la prima volta l’ambito titolo provinciale nel campionato che ha raccolto il maggior numero di squadre iscritte. Ben 212 formazioni si sono date battaglia da febbraio scorso fino all’epilogo di sabato con il Circolo capitanato da Fabio Di Bartolomeo che ha alzato la coppa al cielo dopo la vittoria al doppio misto di spareggio contro il Padel Colli Portuensi White.

Nella giornata di sabato, oltre alla Finale principale del Tabellone Pro Team, si sono svolte anche le Finali del tabellone High Team, con la vittoria del Domar Marrakaos per 3-2 contro il Garden Civitavecchia Rossa e del Tabellone Starter Team, che ha visto il Busen B battere per 3-1 il Padeltwon Spritz.

Terminata la fase provinciale, domenica mattina si è svolta la Finale Regione Lazio che ha visto in campo il Padel Colli Portuensi White (seconda classificata di Roma e Provincia), il Latina Padel Club (vincitore della Coppa dei Club Latina) e la Scuola Padel Viterbo.

La Finale è stata vinta dal Padel Colli Portuensi White, che dopo il titolo provinciale conquistato nel 2023, aggiunge l’alloro regionale nella propria bacheca.

Vincitori e finalisti sono stati premiati dalla famiglia Conti, con in testa Bruno Conti che ha consegnato le coppe dei primi classificati delle Finali di Roma e Provincia e Regione Lazio.

“Complimenti a tutte le squadre partecipanti e ai vincitori – le parole del Presidente MSP Roma Claudio Briganti – ci tengo a ringraziare il Conti Sport City e la famiglia Conti per la bellissima ospitalità di questi giorni. Raramente ho visto un’accoglienza familiare e cordiale come qui ad Anzio e anche le squadre sono state soddisfatte di poter disputare le Finali in questo bellissimo Circolo. La Coppa dei Club si sta dimostrando un appuntamento di rito per il padel amatoriale e siamo già pronti a vivere la Finale Nazionale 2024, che come sempre sarà un mix di divertimento ed amatorialità sportiva”.