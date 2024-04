Come sta N'Dicka? Le date per il recupero di Udinese-Roma

Evan N’Dicka non è in pericolo di vita. Il calciatore della Roma ha accusato un malore durante la partita, sospesa, dei giallorossi contro l’Udinese e da ieri è ricoverato al Santa Maria della Misericordia di Udine.

Il bollettino

N’Dicka è rimasto cosciente tutto il tempo. Da quando si è accasciato in campo fino al trasporto presso la struttura sanitaria. Gli accertamenti hanno spazzato via le prime ipotesi che facevano temere un infarto. Il giocatore sta meglio ma è sotto osservazione. De Rossi e la squadra sono andati a trovare il difensore in ospedale prima di ripartire per Roma. Questo il messaggio social del club giallorosso: “La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale. Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale. Forza Evan”.

La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale.



Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale.



Forza Evan! 💪#ASRoma

Tutti con N’Dicka

Non solo la Roma e i suoi tesserati si sono stretti attorno a N’Dicka. Vicinanza al calciatore l’hanno mostrata anche altri club, a partire dall’Udinese che ha subito dato la propria totale disponibilità per sospendere l’incontro come richiesto da De Rossi. “Forza Evan, ti siamo vicini” – è stato il tweet della Lazio, per una situazione che non ha colori. Vicino al difensore africano anche l’assessore allo sport di Roma, Alessandro Onorato che sui social ha scritto: “Forza Evan ti siamo tutti vicini”.

Udinese-Roma, quando si recupera?

Evitato il peggio, si pensa già a quando recuperare la partita sospesa al minuto 71. Teoricamente il match si sarebbe dovuto riprendere oggi, lunedì 15 aprile, ma l’impegno in Europa League della Roma (giovedì il ritorno di Europa League contro il Milan, ndr) ha cancellato questa ipotesi. Visti i tanti impegni, la prima finestra temporale ipotizzata per giocare i 19 minuti più recupero mancanti, con la gara riprenderà dal risultato di 1-1 figlio delle reti di Pereyra (su errore di Huijsen) e Lukaku, è quella fra la 33esima e 34esima giornata (23-28 aprile), dunque fra Roma-Bologna e Napoli-Roma.