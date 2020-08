Colleferro calcio: l’entusiasmo di Lisi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colleferro (Rm) – Anche nella stagione 2020-21 farà da “chioccia” al gruppo con la sua esperienza. D’altronde Daniele Lisi, difensore centrale classe 1980, ne ha vissute tante nella lunga e fortunata carriera che lo ha visto protagonista anche in Eccellenza e serie D. “Con questo organico così giovane, mi sento ragazzino anch’io” dice con un sorriso l’esperto difensore centrale della squadra di mister Antonio Battistelli. “Pensare di smettere? Per fortuna mi sento ancora bene fisicamente e in carriera non ho mai avuto grandi infortuni, d’altronde sto ancora molto attento all’alimentazione e al modo in cui mi alleno. Tra l’altro dall’anno scorso, quando sono arrivato qui a Colleferro, ho trovato l’ambiente giusto per essere stimolato anche dal punto di vista mentale e della voglia di giocare. Qui la società non ci fa mancare nulla ed è composta da persone che amano il calcio e vogliono fare qualcosa per la città di Colleferro in maniera disinteressata. E nello staff ci sono persone di grande competenza, a partire da mister Battistelli che ha saputo creare un forte spirito di squadra per passare dal direttore sportivo Pino Di Cori che ha allestito un organico forte e per finire al responsabile del settore giovanile Luca Di Placido grazie al lavoro del quale sono cresciuti diversi ragazzi molto validi che già fanno parte della rosa della prima squadra. Poi l’anno scorso è tornato anche un folto pubblico a seguire la squadra che è composta da tanti ragazzi del territorio, quindi ci sono tutte le condizioni per continuare a fare bene anche nella prossima stagione”. Lisi parla degli obiettivi rossoneri per il prossimo futuro: “E’ chiaro che vogliamo essere protagonisti anche se vincere non è mai facile in nessuna categoria. Colleferro, però, dev’essere soprattutto un trampolino di lancio per giovani giocatori del territorio che magari possono fare il salto verso società professionistiche”. Intanto il Colleferro ha annunciato la conferma di altri due ragazzi: si tratta degli esterni di centrocampo classe 1999 Alessio Botticelli e Gianluca Antocchi che hanno già dato un buon contributo nella passata stagione.