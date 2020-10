Colleferro calcio, Di Lolli: “Bella vittoria all’esordio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colleferro (Rm) – Inizia con il botto l’avventura dell’Under 15 Elite del Colleferro in campionato. La squadra di mister Massimiliano Di Lolli ha battuto a domicilio la Lupa Frascati grazie ad una rete di Pompa a pochi minuti dallo scadere. “E’ stata una partita equilibrata, condizionata da un campo reso quasi impraticabile dalla forte pioggia caduta e comunque alla fine siamo riusciti a portarla a casa – dice l’allenatore del team rossonero – Nella prima parte di gara abbiamo creato qualcosa in più senza sbloccare il risultato, mentre gli avversari non sono stati molto pericolosi fatta eccezione per un’occasione in cui il nostro portiere è stato bravo. Poi Pompa nel finale è stato abile a risolvere una mischia sugli sviluppi di un calcio piazzato e ci ha regalato tre punti molto importanti”. D’altronde l’Under 15 Elite del Colleferro sa di dover fare un campionato “col coltello tra i denti”: “Il nostro obiettivo è chiaramente quello della salvezza – spiega Di Lolli – Questo gruppo è stato molto rinnovato ed è composto da diversi ragazzi del territorio che non hanno praticamente esperienza nella categoria Elite. Sono dotati, però, di grande entusiasmo e forza di volontà: nella gara con la Lupa Frascati ci mancavano due laterali di ruolo molto bravi, ma chi ha giocato lo ha fatto con grande dedizione e non li ha fatti rimpiangere. La forza di gruppo e la voglia di dare il 100% può fare la differenza nella nostra stagione”. Nel prossimo turno il Colleferro farà visita al Cassino: “Nelle prossime ore capiremo se si potrà giocare perché credo che gli avversari abbiano saltato la prima giornata per problematiche legate al Covid – dice Di Lolli – Sarebbe un peccato fermarsi subito e non sfruttare “l’onda di entusiasmo” che può creare il successo sulla Lupa Frascati. Sappiamo, però, che questa sarà una annata particolare e quindi dobbiamo solamente pensare ad allenarci e a farci trovare pronti”.