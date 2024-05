Cobolli a un passo dall'impresa al Roland Garros. Perde al quinto set contro Rune giocando alla grande

Dalle sconfitte si esce sempre rafforzati se si ha consapevolezza di aver dato tutto. Questo è quello che ha provato il nostro tennista Flavi mio Cobolli, 22enne romano e tifoso della Roma, che ieri ha dato vita contro il danese Holger Rune numero 13 del mondo a una delle partite più emozionanti della prima settimana del Roland Garros 2024.

Di fronte al 21enne terribile del tennis mondiale, conosciuto in tutto al mondo per i suoi atteggiamenti al limite della sportività e con i continui richiami dell’arbitro, Cobolli, figlio d’arte in quanto anche il Papà Stefano che ha sofferto in tribuna per quasi 4 ore è stato un giocatore professionista, ha perso solamente al quinto set in una partita divisa in due dalla sospensione per la pioggia.

64 63 36 36 76 (7) il punteggio finale per l’attuale numero 13 del mondo e da tutti visto come il terzo incognito nella corsa al vertice dei prossimi anni tra Sinner, che già alla fine di questo torneo potrebbe diventare numero 1 del mondo e lo spagnolo Alcaraz. Holger 21 ha già tre quarti di finale a livello Slam tra due consecutivi qui a Parigi negli ultimi anni.

Cobolli che ieri sera ha fatto innamorare anche i tifosi parigini della sua immensa grinta e della sua voglia di lottare e con questa sconfitta di misura ha dimostrato che l’attuale 56esima posizione del ranking gli sta molto stretta perché continuando su questa strada potrà tranquillamente entrare tra i primi venti giocatori del mondo anche perché ha soli 22 anni e sa benissimo quale sono i suoi limiti e le cose sulle quali lavorare per migliorarsi ulteriormente.

Le parole di Flavio Cobolli con i giornalisti

Subito dopo la partita oltre la mezzanotte Flavio Cobolli si è presentato in sala interviste più che deluso diciamo rasserenato dalla bella prestazione e dalle sensazioni avute in campo.

“Sono contento della prestazione, ovviamente mi rode perché ci tenevo ad andare avanti. L’occasione più grande l’ho avuta sullo 0-40, 4 pari de quinto set. Nel tie-break non ho avuto cali o scelte sbagliate. Lui ha più esperienza di me e sapeva che doveva farmi giocare più palle e così ha fatto. Io ho avuto un po’ di fretta. Non rimpiango nulla, sono un guerriero. Come avevo detto ho lottato e ci sono andato vicino“.

“Lui ha già giocato forse una ventina di match del genere mentre per me era il primo. Sono orgoglioso di me quindi va bene così. Lui fino all’ultimo cerca un escamotage per rientrare in partita. Ha sempre qualche trucchetto, è una sua qualità. Ed è stato più bravo di me. Non meritavo di perdere e per questo mi dispiace in po’”.

Una partita completamente divisa in due da una sosta per la pioggia durata oltre un’ora. Nella prima parte il giocatore italiano è parso troppo ‘passivo’ e falloso mentre nella seconda è stato molto più aggressivo ed a tratti dominante soprattutto sulla diagonale di rovescio.

“All’inizio mi ha messo un po’ più di pressione. Durante la pausa per pioggia ho parlato col mio team che mi ha detto di fare il mio gioco, divertirmi, consapevole che la partita poteva girare. Abbiamo parlato in modo positivo, e quando sono rientrato in campo dopo la pioggia ero un altro giocatore. Con la sua palla piatta era difficile fare la palla corta. Il rovescio in generale me lo sento naturale e mi ci vado a rifugiare nei momenti difficili ma oggi non lo sentivo molto bene e spesso guardavo l’angolo per questo motivo”.

La lunga maratona durata quasi quattro re

Dopo quasi quattro ore di gioco a ritmo elevatissimo Cobolli ha dimostrato di avere anche una grande tenuta mentale. “Sto facendo un buon lavoro fisico. Mi sentivo bene anche al quinto set, fino alla fine della partita. Non è scontato. Non ho mai fatto partite così; trovarsi dopo 3 - 4 ore a combattere e stare bene vuol dire che c’è stato un grande miglioramento. Ho limato qualche dettaglio tecnico su cui sto lavorando, sento che quando colpisco la palla non c’è differenza tra me e loro. È una cosa positiva per me. Lavorando così posso arrivare dove sono loro. Non so in quanto tempo, quando e perché. Però facendo le cose fatte bene e stando così in campo, prima o poi potrò stare lì. Le cose su cui sto lavorando sono: servizio, colpi in taglio, volée e back. Ora mi sento sicuro a rete, quando sono in recupero sento di poter fare giocare all’avversario una palla in più. Con la mia dote fisica è importante fargliela giocare perché il punto può girare”.

Incognita erba

“Per l’erba… in bocca al lupo. Non c’ho mai giocato, devo partire da zero, non sono ferrato. Farò tre tornei prima di Wimbledon, partendo da Stoccarda. Dovrò studiare sul come mettere in difficoltà l’avversario”.

La cronaca della partita

Dopo giorni interi di pioggia e freddo finalmente verso le 18 di giovedì esce il sole e la temperatura si alza sui campi dei Bois de Boulogne a Parigi. Sul campo 14, il nuovo stadio con le tribune da 3500 posti subito dietro al Lenglen, il romano Flavio Cobolli sfida il danese Holger Rune. Partita molto interessante per testare il livello attuale del 22enne azzurro che dall'inizio dell'anno con il terzo turno agli Australian Open ha iniziato la scalata alla classifica mondiale arrivando alla soglia della cinquantesima posizione.

Primo set

Il romano parte subito male e con due doppi falli concede il servizio all'avversario forse per l'emozione di giocare contro uno dei tre talenti emergenti del tennis mondiale insieme al nostro Jannik Sinner che sta per diventare nuovo numero 1 del mondo e Carlos Alcaraz che, invece già è stato al vertice della classifica Atp. Dopo 38 minuti il danese con una bella palla corta si procura il primo set point che trasforma grazie all'ennesimo errore dell'azzurro. Finisce un brutto primo set dove i tifosi francesi non riescono a entusiasmarsi.

Secondo set

Finalmente la partita sale di livello e si accende con belle accelerazioni soprattutto di rovescio da parte di entrambe i giocatori. Sul tre pari c'è il break poco prima del l'interruzione con il danese che si porta sul 4 a 3.

Dopo un'ora di pausa i due giocatori tornano in campo ma la musica non cambia con il danese che fa un nuovo break e chiude il set sul 6 a 3.

Terzo set e la svolta azzurra

L'italiano sembra partire con una marcia in più e sull'uno pari brekka il suo avversario. Sul 4 a 3 tiene il servizio in un lunghissimo games e di slancio si procura anche tre set point ed il secondo è quello giusto. Vince 6 a 3, dopo 47 minuti, e accorcia le distanze mentre le tribune iniziano a svuotarsi perchè sono le 9 della sera e ci sono 8 gradi di temperatura.

Quarto set

Nel quarto Rune appare sempre più falloso mentre l’italiano oramai in fiducia e dopo un paio di break si è portato sul 5 a 3e servizio procurandosi due set point e con un grande passante di rovescio chiude il parziale e si porta su due set pari dopo due ore e 32 minuti di gioco complessivo.

Lo stupendo quinto set

Quinto set al cardiopalma si lotta punto su punto e nonostante l'ora che inizia a farsi tarda sono passate le 10 della sera e le tribune del campo 14 sono ancora piene. Tanti i tifosi azzurri ancora presenti. Sul 3 a 2 sotto Flavio annulla una palla break pericolosissima. 43 Rune con il pubblico che si scalda tra le urla dei protagonisti. Palla break annullata. 4 pari servizio Rune e tre palle break importanti. Annullate 54 Rune il pubblico si diverte e f anche la gola. Dopo 3 ore 36 si va al tie break la giusta conclusione per una partita così equilibrata.

Subito mini break dell’italiano che poi scappa via fino al 5 a 1 mentre dagli spalti si alzava il grido 'Flavio fantastico' poi si porta sul 6 a 2 per farsi recuperare sul 6 a 5 e gran rovescio di Rune per il sei pari e poi sul 7 pari ed un servizio di poi 8 a 7 e 9 a 7 e primo match point dopo 3 ore e 50.

Insomma nel long tie-break decisivo Rune ha dimostrato di essere un campiona giocando cinque punti ad un livello altissimo ma Flavio ha fatto tutto quello che poteva per vincere la partita. Questa volta non ci è riuscito ma nella sua testa siamo sicuri che da ieri ha la consapevolezza di potersela giocare alla pari con tutti anche i giocatori più forti del mondo.

Da Parigi, Daniele Flavi