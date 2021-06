Caos Salernitana, la Figc boccia il trust di Lotito

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è in battaglia con la FIGC. La Federcalcio ha bocciato la proposta di trust dalle società proprietarie della Salernitana, ovvero la Omnia Service One della famiglia Lotito e della Morgensten di Marco Mezzaroma cognato del presidente della Lazio. E adesso il club campano, rischia di non iscriversi al prossimo campionato di Serie A.

La proposta di Trust

Venerdì 25 giugno Lotito e Mezzaroma avevano consegnato alla Federcalcio il progetto trust. Questo consisteva nella creazione di un soggetto terzo indipendente che doveva rappresentare la società in Lega e organizzare la vendità del club nei prossimi sei mesi, tempo imposto dalla Federcalcio per validare il passaggio di proprietà. La figura centrale di questo trust doveva essere una persona giuridica, altra condizione imposta dalla FIGC, contro la volontà di Lotito che sperava in un garante.

Ma già al momento della presentazione diverse ambiguità giravano sul progetto di Lotito, e come si immaginava è arrivata la bocciatura da parte della FIGC. Infatti la Federazione nutriva dubbi sull'autonomia di cui avrebbe goduto questo nuovo soggetto e sugli eventuali legami con la famiglia Lotito.

Le motivazioni della bocciatura

La FIGC ha fissato per sabato 3 luglio alle ore 20 l’ultimo tempo utile per risolvere i problemi ed evitare la mancata iscrizione al campionato. La Federcalcio ha rilevato nella documentazione presentata come "in virtù del processo di scelta delle persone componenti del trust e delle regole previste nella gestione dello stesso, non sia un vero e proprio 'blind trust'. La Figc rileva, inoltre, che non è stata assicurata indipendenza economica al trust rispetto alle società disponenti".

Adesso trema anche la Lazio

A vivere il periodo di incertezza è anche la Lazio.

Lotito non potrebbe essere proprietario di due club, ma aveva ricevuto una deroga. Ma adesso che la Salernitana ha conquistato la Serie A, la situazione è molto complicata.

Il comma 3 dell'articolo 16 del Noif (norme organizzative interne della FIGC) sottolinea come ci sia il chiaro rischio che entrambe le squadre possano non partecipare al prossimo campionato di Serie A nel caso in cui Lotito non riuscisse a vendere una delle due società.

Al momento per la Salernitana si sarebbero aperte due trattative una da parte di Andrea Radrizzani proprietario del Leeds e una di Maurizio Mian ex propietario del Pisa. A queste se ne aggiunge una di un fondo degli Emirati Arabi Uniti. In tutti e tre casi però, le offerte non sono state ritenute congrue dalla proprietà del club campano.

Una bella gatta da pelare per Lotito, che fa tremare i tifosi campani ma anche quelli biancocelesti.