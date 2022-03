La classifica della Maratona di Roma 2022

La maratona di Roma numero 27 ha visto il trionfo dell’etiope Bekele Fikre Tefera in 2:06’48”. Si tratta del nuovo record del percorso, che ha messo in archivio il 2:07’18” del keniano Benjamin Kiptoo Kolum (2009). Dietro di lui, al traguardo, il connazionale Mamo Tadesse Temechachu (2:07’04”) e il marocchino Othamane El Goumri con 2:07'16". Tra le donne vittoria dell’etiope Sechale Dalasa Adugna (2:26’09”) seguita dalla keniana Gladys Jeruto Kiptoo (2:28’45”) e dall’altra etiope Bekele Tadelech Nedi (2:31’01”).

In chiave italiana, il primo al traguardo è il romano Luca Parisi (Atl. La Sbarra), dodicesimo nella competizione maschile in 2h20:40, mentre in quella femminile chiude ottava Paola Salvatori (Us Roma 83) con il tempo di 2h49:17

Il via con la bandiera della pace

A dare il via agli 11.000 maratoneti, di cui quasi 5.000 stranieri, è stato l’assessore ai grandi eventi, sport e turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato, sventolando la bandiera della pace. Partenza alle 8.30 dai Fori Imperiali, con il Colosseo a fare da sfondo e l’Altare della Patria e la Colonna Traiana a stringere in un abbraccio i partecipanti.

Il tutto anticipato dalle note e dalla inconfondibile voce del tenore Carlo Assogna che ha intonato prima l’Inno nazionale e poi “Il Gladiatore”, e dagli indomiti legionari del Gruppo Storico Romano.

Il dispiegamento di forze della polizia locale

Circa 600 gli agenti della polizia locale di Roma Capitale messi in campo, già da questa notte, per garantire il regolare svolgimento della gara. Le pattuglie sono tuttora impegnate lungo i 42 km di percorso, per le necessarie chiusure e per l'attività di controllo lungo il tracciato, al fine di garantire la sicurezza stradale e assistenza ai cittadini. Come per le precedenti edizioni, anche quest'anno i motociclisti della polizia locale hanno dato avvio alla gara, scortando i partecipanti fino al traguardo. La vigilanza proseguirà nelle prossime ore per consentire il ripristino della regolare viabilità al termine dell’evento.

"Un messaggio di pace"

"Mai come quest'anno la Maratona di Roma con tutta la bellezza e unicità del suo percorso tra le meraviglie della Città Eterna, lancia un fortissimo messaggio di pace, di unione e vicinanza al popolo ucraino. Come Regione Lazio anche quest'anno siamo accanto all'Acea Run Rome The Marathon perché lo sport vuol dire non solo sforzo e attività fisica ma è sinonimo di gioia, inclusione e libertà. Vedere tutti questi atleti provenienti da ogni parte del mondo tornare a competere, nella nostra splendida città, tutti insieme anche dopo il lungo periodo di stop e restrizioni dovute alla pandemia, ci lascia la convinzione che possiamo essere più forti di ogni difficoltà. Da qui, dalla culla della nostra cultura, questo evento sportivo assume un significato simbolico e si trasforma in un grido contro la guerra, oggi qui vince la pace”, così il Delegato allo Sport del Presidente della Regione Lazio, Roberto Tavani che questa mattina era presente alla partenza della Maratona di Roma.