Città di Valmontone calcio, Innocenzi: “Sarà la mia prima esperienza"

Valmontone (Rm) – Il Città di Valmontone ha scelto un “debuttante” per la panchina dell’Under 14 regionale. Si tratta di Giovanni Innocenzi, fino a poco tempo fa giocatore di buon livello (ha militato anche in Eccellenza con la Vis Artena) e da un paio di mesi “titolare” del patentino Uefa C: “Devo ringraziare la società nelle figure del presidente Bellotti e del direttore sportivo Consalvi per la fiducia che mi hanno dimostrato – rimarca il tecnico – Per me sarà la prima esperienza nel settore agonistico dopo sette anni di Scuola calcio”. Innocenzi allenava i 2008 del club lepino nella passata stagione e ora cercherà di trarre il massimo da questo gruppo 2007: “I ragazzi non hanno potuto fare alcun tipo di prova su campo a 11, considerata la chiusura anticipata della vecchia stagione a causa del Covid. Inoltre parliamo di un gruppo che è stato rinnovato per circa metà degli effettivi e quindi ci sarà da lavorare sullo spirito di squadra. Tecnicamente ci sono due o tre elementi di ottimo spessore e altri ragazzi validi, ma sappiamo che la categoria regionale nasconde diverse difficoltà e quindi l’obiettivo primario è quello della salvezza”. Il giovane allenatore sta guidando la squadra dallo scorso 30 agosto: “Dopo aver iniziato coi primi allenamenti in sede, è stata molto importante l’opportunità che ci ha fornito la società di andare in ritiro per una settimana sul lago Trasimeno: un modo per accelerare il processo di formazione dello spirito di gruppo”. A meno di nuove comunicazioni, il campionato Under 14 regionale comincerà il prossimo 24 ottobre: “Abbiamo ancora più di un mese di lavoro davanti e questo ci permetterà di affinare la conoscenza tra il sottoscritto e i ragazzi. La squadra dal punto di vista comportamentale è predisposta al sacrificio e mi ascolta: siamo fiduciosi di poter fare una buona stagione” conclude Innocenzi.