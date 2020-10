Città di Valmontone calcio,Romagnoli: “La squadra è nuova e si sta conoscendo”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Valmontone (Rm) – Il Città di Valmontone è stato agguantato sul 2-2 nel derby con la Dinamo Labico, valido come primo turno del campionato di Prima categoria. I ragazzi di mister Aurelio Sarnino sono prima andati sotto, poi hanno rimontato con “le bocche di fuoco d’attacco” Barani e Colaiori (espulso nel finale) e a un quarto d’ora dal termine sono stati raggiunti dalla caparbia formazione ospite. “Sicuramente avremmo voluto esordire con una vittoria, ma ci prendiamo un punto e guardiamo avanti – dice Graziano Romagnoli, centrocampista classe 1989 e fresco ex dell’incontro – Abbiamo giocato con il nuovo modulo (il 3-5-2, ndr) ed evidentemente c’è bisogno di oliare qualche meccanismo. Abbiamo uno stile di gioco preciso, vogliamo tenere la linea alta e poi essere aggressivi, quindi qualcosa si può concedere. La Dinamo Labico è stata brava a giocare una partita difensiva e poi a rimontare una volta in svantaggio”. Un pareggio che non preoccupa più di tanto Romagnoli: “Il derby è sempre una gara particolare e so con quale attesa viene vissuto da entrambe le parti. Noi, tra l’altro, siamo un gruppo molto rinnovato e ci vuole del tempo per conoscerci. Inoltre ci sono tanti ragazzi che hanno qualità, ma devono entrare bene nel clima della Prima categoria”. Romagnoli parla del suo approdo al Città di Valmontone: “Da un paio d’anni mi sono avvicinato a casa per esigenze lavorative e quest’anno mister Sarnino mi ha chiesto di dare il mio contributo a questo gruppo. A mio modo di vedere la società ha allestito una rosa di ottimo livello e potremo toglierci delle soddisfazioni”. Domenica sul campo dell’Atletico Monteporzio arriva un altro test complicato: “Loro sono stati nelle prime posizioni nei primi mesi della scorsa stagione e hanno vinto all’esordio contro lo Scalambra Serrone. Hanno un campo di casa piccolo e mettono spesso la gara sul piano della fisicità e dell’agonismo, quindi sappiamo che ci sarà da combattere. A noi mancherà lo squalificato Colaiori ed è un’assenza pesante, ma sono convinto che chi giocherà saprà sostituirlo al meglio” conclude Romagnoli.