Il Città di Valmontone è sempre più avanti

Valmontone (Rm) – Il Città di Valmontone è sempre “sul pezzo”. Il club del presidente Massimiliano Bellotti si è dotata di una innovativa “app” societaria che rappresenterà un valido (e comodo) aiuto per tesserati e famiglie. A fornire i dettagli di questa nuova iniziativa è lo stesso massimo dirigente del club lepino: “L’app si chiama “Asd Città di Valmontone” ed è facilmente scaricabile sia da Android che da Iphone. E’ un servizio che viene utilizzato al momento da poche società sportive ed è un modo per andare incontro a tutti i nostri ragazzi e alle loro famiglie. E’ già attiva anche se sarà ufficialmente lanciata il prossimo primo agosto, ma in questi ultimi giorni di luglio continueremo ad aggiornarla e perfezionarla”. Bellotti spiega come l’app del Città di Valmontone verrà incontro alle esigenze di molti: “In questo periodo particolare “condizionato” dai vari paletti e dalle limitazioni dell’emergenza Coronavirus, sarà uno strumento utile per fare operazioni senza dover per forza recarsi presso la nostra segreteria. Le agevolazioni riguarderanno la possibilità di fare l’iscrizione alla nostra Scuola calcio o all’agonistica, ma anche quella di acquistare il kit sportivo o alcune parti dell’abbigliamento societario. Non solo: tramite l’app si potranno conoscere le date e gli orari degli allenamenti delle nostre squadre, ma anche quelle degli eventi messi in piedi dal Città di Valmontone e di tutte le altre novità studiate dal club. Inoltre ci sarà uno spazio destinato agli sponsor che sostengono la nostra società, nel quale potranno essere pubblicizzate offerte e agevolazioni per i nostri tesserati. Sono molto orgoglioso del lancio di questa app perché è un’idea di cui avevamo parlato nell’ambito della cerimonia di presentazione della scorsa stagione ed è un’altra promessa che manteniamo per venire incontro alle famiglie dei nostri tesserati”. Un ulteriore passo in avanti per il Città di Valmontone che continua a crescere sia dentro che fuori dal campo…