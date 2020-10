Ciro Immobile positivo al Covid? La foto della moglie Jessica allarma i tifosi

Ciro Immobile positivo al Covid-19? E’ questo l’interrogativo di molti tifosi della Lazio dopo il forfait dell’attaccante nella partita di Europa League contro il Bruges. La gara si è conclusa 1-1, un pareggio prezioso per la squadra biancoceleste arrivata in Belgio in piena emergenza: fuori oltre ai già noti indisponibili e Immobile anche Luis Alberto, Manuel Lazzari e Djavan Anderson. Pereira si è unito al gruppo all’ultimo.

Lazio in emergenza: l’ombra del Coronavirus su Formello

Così su Formello è calata l’ombra del Coronavirus. Dalla società hanno fatto sapere che "sono emerse alcune criticità dai tamponi, peraltro di dubbia interpretazione, che meriteranno approfondimenti nei prossimi giorni". Da qui isolamento domiciliare per quei tesserati e l’ipotesi di rinviare la prossima partita di campionato con il Torino.

Ciro Immobile positivo al Covid: la foto della moglie Jessica

Ad allarmare i tifosi della Lazio la foto postata da Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, tra le storie di Instagram: l’incontro tra i due avviene in ambienti separati, le mani si toccano ma solo attraverso la vetrata. Lei scrive il nome del marito e aggiunge le emoji che piangono: seppur senza alcuna conferma dalla società per molti è già chiaro, Immobile positivo al Covid-19. Destinato a restare in isolamento dalla sua famiglia e dal resto della squadra.

