Lazio, Ciro Immobile: "Sono preparato per Sarri"

Ciro Immobile premiato a Torre Annunziata per la vittoria dell'Europeo ha parlato di Maurizio Sarri e del suo amico Lorenzo Insigne in scadenza col Napoli

Ciro Immobile si sta mostrando protagonista anche della nuova era Lazio, sotto la guida di Maurizio Sarri.

L'attaccante biancoceleste ha realizzato la rete decisiva dell'1 a 0 al Twente, facendosi valere ancora una volta come terminale di riferimento della squadra capitolina.

Immobile parla di Sarri e Insigne

Premiato nella sua Torre Annunziata per la vittoria di Euro 2020 con l'Italia, Immobile ha parlato di Sarri. L'attaccante partenopeo ha raccontato che si è preparato per le direttive di Maurizio Sarri grazie al suo amico Insigne, capitano del Napoli. "Da Lorenzo e mi sono fatto dire un po' cose di Sarri, quindi sono arrivato in ritiro preparato" ha detto il bombero di Torre Annunziata.

Il forte legame di amicizia fra Immobile e Insigne potrebbe far sognare la Lazio che però vede il suo mercato bloccato dalle cessioni che non arrivano. Insigne ha il contratto in scadenza con il Napoli e con Sarri ha espresso il suo miglior calcio, ma i problemi di mercato della Lazio impediscono al club biancoceleste di intavolare una trattativa, che resterebbe difficile in ogni caso. Sulla situazione del rinnovo di Insigne, Immobile ha detto che ha preferito non chiedere.