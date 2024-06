Simone Ricchio al fianco di Ghisolfi. Chi è il nuovo dirigente dell'As Roma

La Roma si rifà il look a livello societario e stavolta si affida a un romano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Simone Ricchio sarà a breve un nuovo dirigente dell'As Roma. Andrà ad affiancare Florent Ghisolfi, andando ad occupare la casella di direttore sportivo. A condurre le operazioni sarà Ghisolfi che però, essendo straniero, non può assumere il ruolo di direttore sportivo.

Scrive Roberto Maida sul Corriere dello Sport: "E’ un innesto che aiuta a rispettare le regole. Essendo Ghisolfi straniero, non può essere tesserato con l’incarico di ds che però non va lasciato vuoto. E così Ricchio sarà di fatto un vice prezioso per Ghisolfi".

Ricchio, romano, ha 32 anni e da qualche mese è ufficialmente direttore sportivo, avendo superato il corso al quale era iscritto anche Gigi Buffon. Lavorava al Nizza con Ghisolfi. In Francia era arrivato dopo un'esperienza al Watford. A Roma dovrebbe occuparsi anche del settore giovanile.