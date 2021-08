Cavese Academy 1919 (calcio), dal primo settembre via agli Open day della Scuola calcio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Cave (Rm) – La Cavese Academy 1919 è pronta a tornare al campo “Ariola”. Dal primo settembre, infatti, non partirà solamente la preparazione della prima squadra affidata a mister Umberto Fatello (che dovrebbe disputare il campionato di Seconda categoria a meno che non sarà accettata la domanda di ammissione in Prima), ma soprattutto tornerà a battere il “cuore pulsante” del club prenestino, rappresentato dalla Scuola calcio. Dall’1 al 15 settembre, infatti, ci saranno gli Open day del settore di base della Cavese Academy 1919 come conferma Armando Zammarrelli, direttore sportivo dell’intero settore agonistico e Scuola calcio. “Organizzeremo una serie di partitine interne per far divertire i nostri piccoli calciatori e dare loro la possibilità di conoscere i nuovi tecnici. Gli allenamenti, totalmente gratuiti, sono aperti anche ai non tesserati della Cavese Academy 1919”. Il ds aveva fissato l’ambizioso obiettivo della quota di (almeno) cento tesserati di sola Scuola calcio: “In piena estate tante famiglie hanno sposato subito il nostro progetto, sfruttando anche delle agevolazioni sulla quota annuale che è comunque molto popolare proprio per andare incontro a tutti. Questo ci ha dato ulteriore fiducia ed entusiasmo”. Zammarelli presenta lo staff tecnico del settore di base: “I Piccoli Amici 2015-16 saranno affidati ad Andrea Pasquazi, i Primi calci 2014 a Cristian Vitrano e Stefano Marsili e i Primi calci 2013 a Germano Vitrano. Per i Pulcini 2012 definiremo a breve il tecnico, mentre i Pulcini 2011 saranno guidati da Giovanni Scipioni e gli Esordienti 2010 da Mario Ianniccari. Gli Esordienti 2009, invece, saranno allenati da Gabriele Fabiani e saranno l’unico gruppo di Scuola calcio a fare tre allenamenti, anche per indirizzarli già al percorso agonistico che affronteranno nella successiva stagione. Infine ci sarà la novità assoluta di un gruppo di Scuola calcio (con ragazzine di varie età) completamente al femminile che verrà guidato da Giorgia Palmigiani. Tra queste anche una ragazzina del 2012 di ruolo portiere che ci è stata chiesta dalla Lazio per farle sostenere uno stage a settembre”. Partirà qualche giorno più tardi, ovvero lunedì 6 settembre, la stagione del settore agonistico dal 6 settembre: “Anche in questo caso dovremmo riuscire ad allestire un gruppo per ogni anno d’età, dall’Under 19 all’Under 14. L’unico dubbio è relativo alla fascia Allievi, in cui i numeri più stretti ci potrebbero portare a fare un solo gruppo. Ma siamo molto felici di quanto siamo riusciti a mettere in piedi nel giro di pochissimo tempo” conclude Zammarrelli.