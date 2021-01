Roma, Cassano e il retroscena di mercato: "Baldini aveva venduto Totti al Chelsea"

"Nel 2004 Baldini aveva l'accordo con il Chelsea, Totti doveva andare al Chelsea e io dovevo diventare il futuro della Roma. Sarei rimasto a Roma indipendentemente da Totti".

Lo ha detto l'ex attaccante giallorosso Antonio Cassano in diretta su Twitch ieri sera, in compagnia di Christian Vieri, Daniele Adani e Nicola Ventola.

Poi sulla Roma e Fonseca ha detto: "Credo sia un visionario del calcio. Ha delle visioni, vede cose che altri non vedono. Sta facendo cose stupende, per carità con una buona squadra. Nessuno credeva in Mkhitaryan, hanno preso Pedro e riportato Karsdorp. Villar? Nessuno ne parla ma è un grandissimo ragazzo".