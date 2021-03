Caso tamponi, 13 mesi di inibizione per Lotito e nessuna penalizzazione alla Lazio: la richiesta della Procura

Il Torino è stato dichiarato "inammissibile" dal Tribunale federale della Figc, a seguito della richiesta del club granata di costituirsi come parte civile nel processo alla Lazio e a Lotito per violazione dei protocolli Covid

Duecentomila euro di multa alla Lazio, oltre a 13 mesi e 10 giorni di inibizione al presidente biancoceleste Claudio Lotito, e 16 mesi ai medici sociali Rodia e Pulcini. Nessuna penalizzazione, invece, per la Lazio. Sono queste, le richieste appena presentate dalla procura Figc nel processo in merito al caos tamponi, davanti al Tribunale nazionale federale per violazione dei protocolli Covid.

Il club, il suo presidente Claudio Lotito e i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia erano stati deferiti dalla procura federale per violazione del protocollo della Figc, mancate o tardive comunicazioni alla Asl dei casi di positività delle gare con Bruges, Zenit e Torino.

La Lazio aveva reso noto la sua posizione attraverso il portavoce del presidente, Roberto Rao, precisa che "si tratta di una questione relativa all'interpretazione delle norme che riguardano la disciplina che governa la materia del COVID-19, sia sotto il profilo dell’onere di comunicazione all'autorità sanitaria sia sotto il profilo dell’interpretazione applicativa di alcuni parametri dei protocolli sanitari".