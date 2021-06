Asd Casilina, l’entusiasmo di Stefano Rota: “Il nostro centro estivo sul tema dei supereroi”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Mentre i gruppi dell’agonistica e del settore di base sono ritornati alle “attività ufficiose” intese come allenamenti di gruppo e amichevoli, in casa Asd Casilina cresce l’attesa per l’apertura del centro estivo che comincerà ufficialmente il prossimo 14 giugno e che è stato affidato alla competenza e alla passione di Stefano Rota. Laureato in Scienze motorie e titolare della scuola di ballo della New Professional Dance di via Casilina 1804 (sempre nel quartiere di Finocchio), Rota conta su uno staff di ragazzi giovani e appassionati i quali sapranno accogliere al meglio tutti gli iscritti che hanno già raggiunto la notevole cifra di 120 unità. “Il nostro centro estivo è dedicato a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 13 anni e il tema centrale sarà quello dei supereroi – dice il responsabile - Saremo aperti fino al 6 agosto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 16, poi faremo una sorta di “gran finale” nella prima settimana di settembre che precederà la riapertura delle scuole. I bambini saranno divisi ovviamente per fasce d’età e saranno in numero ridotto all’interno di ogni gruppo in ossequio alle norme anti-Covid. I partecipanti cambieranno attività ogni 45-60 minuti, districandosi in vari sport (come calcio, basket, pallavolo), ma anche in giochi di strada, percorsi motori e laboratori artistici, ballo con saggio alla fine di ogni mese, karate, cinema, attività di cucina, tornei, giornate dedicata all’acqua e tanto altro. Inoltre ci saranno anche tre piscine fuori dal terreno di gioco del “De Fonseca” e quindi il divertimento è assicurato”. All’atto dell’iscrizione verranno consegnate una sacchetta, una maglia e una borraccia: tra i costi c’è l’opportunità di un mensile a 50 euro a settimana senza pranzo e merenda, 75 con i pasti. “Sarà la nostra prima volta al “De Fonseca” e ci tuffiamo in questa avventura con tanto entusiasmo – aggiunge Rota – Il contatto col Casilina è nato grazie all’amicizia che da anni lega mio padre Fulvio al patron Enrico Gagliarducci: abbiamo colto l’opportunità al volo e siamo fiduciosi di poter fare vivere una bellissima estate ai nostri ragazzi”.