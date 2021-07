Calendario Serie A 2021-2022, tutte le partite di Roma e Lazio

La nuova stagione della Serie A 2021/2022 inizierà oggi alle 18.30 con la nascita del calendario.

Per Roma e Lazio sarà il campionato della ripartenza, l'anno zero da dove ripartire.

I giallorossi hanno presentato alla stampa nella Terrazza Caffarelli il nuovo allenatore José Mourinho. Il portoghese, eroe del Triplete dell'Inter, si è presentato al popolo romanista con già il primo acquisto: Rui Patricio. L'estremo difensore, Campione d'Europa col Portogallo nel 2016, sarà il titolare di Mou nella prossima stagione ed è nel podio dei portieri più costosi nella storia del club.

La Lazio ha chiuso il ciclo Simone Inzaghi e ha accolto Maurizio Sarri. Il tecnico ex Juventus ritorna in panchina dopo un anno di stop, e riparte dai biancocelesti con l'obiettivo di mostrare il Sarrismo pure all'ombra del Colosseo. Sul mercato laziale si registra il grande ritorno di Felipe Anderson accolto con grande entusiasmo dal popolo biancoceleste. Il brasiliano sarà un perno centrale del nuovo progetto della Lazio.

Le novità del calendario

Tante le novità per il nuovo campionato, a partire dal fatto che i sorteggi saranno due. Infatti per l’annata 2021/2022 il girone di ritorno sarà diverso dal girone di andata, e quindi saranno effettuati due sorteggi per avere un calendario asimmetrico con le giornate del girone d'andata che non corrisponderanno a quelle del ritorno. Fra i vincoli presenti c’è quello che non potranno essere programmati tutti i derby alla prima e all’ultima giornata. Inoltre le stracittadine, ed i big match fra le prime sette dello scorso campionato non potranno giocarsi nei turni infrasettimanali feriali. Inoltre le squadre che partecipano alla Champions League non potranno affrontare le squadre impegnate in Europa/Conference League (Roma e Lazio) nelle giornate successive ad un turno di Europa/Conference League. Infine non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto all'anno scorso.

Date Serie A 2021/2022

Il campionato inizierà nel weekend tra sabato 21 e domenica 22 agosto e terminerà domenica 22 maggio. Cinque saranno i turni infrasettimanali mentre cinque saranno le soste per le nazionali. La sosta per le feste di Natale è prevista dal 23 dicembre al 5 gennaio. Ecco le date dei turni infrasettimanali e delle pause per le nazionali.

Turni infrasettimanali: mercoledì 22/09/2021, mercoledì 27/10/2021, mercoledì 1/12/2021, mercoledì 22/12/2021, giovedì 6/01/2022.

Pause per le nazionali: domenica 5/09/2021, domenica 10/10/2021, domenica 14/11/2021, domenica 30/01/2022 (squadre non europee), domenica 27/03/2022