Calendario Serie A 2020-2021, tutte le partite di Roma e Lazio

La Serie A 2020/21 è pronta a ripartire con il calendario. Le prime partite andranno in scena nel weekend tra sabato 19 e domenica 20 settembre. Cinque turni infrasettimanali incluso quello del 6 gennaio, con sosta natalizia dal 23 dicembre al 3 gennaio.

La Juventus, campione d'Italia, ha chiamato in panchina Andrea Pirlo per tentare l'impresa di arrivare al decimo titolo consecutivo. A contendere lo scudetto ai bianconeri, mantenendo l'ordine dell'ultimo campionato, l'Inter, l'Atalanta, la Lazio di Simone Inzaghi, la Roma di Paulo Fonseca, il Milan e il Napoli.

Tre le soste durante la stagione, tutte a causa degli impegni per le nazionali. Non ci sarà invece la sosta natalizia. Ecco le date dei turni infrasettimanali e delle pause per le nazionali.

Date Serie A 2020/2021

Turni infrasettimanali: mercoledì 16/12/2020, mercoledì 23/12/2020, mercoledì 06/01/2021, mercoledì 03/02/2021, mercoledì 21/04/2021, mercoledì 12/05/2021. Sono quindi ben sei i turni infrasettimanali della prossima Serie A.

Pause per le nazionali: domenica 11/10/2020, domenica 15/11/2020, domenica 28/03/2021. Solo tre invece le soste per le gare delle nazionali nella prossima stagione.

Il calendario di Serie A 2020/2021

19/20 settembre: 1ª giornata

26/27 settembre: 2ª giornata

3/4 ottobre: 3ª giornata

17/18 ottobre: 4ª giornata

24/25 ottobre: 5ª giornata

31 ottobre/1 novembre: 6ª giornata

7/8 novembre: 7ª giornata

21/22 novembre: 8ª giornata

28/29 novembre: 9ª giornata

5/6 dicembre: 10ª giornata

12/13 dicembre: 11ª giornata

16 dicembre: 12ª giornata Serie A (turno infrasettimanale)

19/20 dicembre: 13ª giornata

23 dicembre: 14ª giornata (turno infrasettimanale)

3 gennaio: 15ª giornata

6 gennaio: 16ª giornata (turno infrasettimanale)

9/10 gennaio: 17ª giornata

16/17 gennaio: 18ª giornata

23/24 gennaio: 19ª giornata

30/31 gennaio: 20ª giornata

3 febbraio: 21ª giornata

6/7 febbraio: 22ª giornata

13/14 febbraio: 23ª giornata

20/21 febbraio: 24ª giornata

27/28 febbraio: 25ª giornata

6/7 marzo: 26ª giornata

13/14 marzo: 27ª giornata

20/21 marzo: 28ª giornata

3/4 aprile: 29ª giornata

10/11 aprile: 30ª giornata

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

17/18 aprile: 31ª giornata

21 aprile: 32ª giornata (turno infrasettimanale)

24/25 aprile: 33ª giornata

1/2 maggio: 34ª giornata

8/9 maggio: 35ª giornata

12 maggio: 36ª giornata (turno infrasettimanale)

15/16 maggio: 37ª giornata

22/23 maggio: 38ª giornata