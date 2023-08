Calciomercato Roma: tris di acquisti per dimenticare Matic

Tre acquisti per dimenticare l'addio di Nemanja Matic. Potrebbe essere un ferragosto con tre sorprese quello dei tifosi giallorossi. Dopo la doccia gelata provocata dalla cessione del centrocampista serbo, arrivano notizie importanti sui movimenti di mercato della Roma. I nomi sono quelli di Duvan Zapata, Leandro Paredes e Renato Sanches.

Gli ultimi due, centrocampisti, diventano più che mai fondamentali dopo la recente cessione. Ieri Mourinho ha lanciato, a modo suo, il messaggio. Nel corso dell'amichevole con gli albanesi del Partizani Tirana, con gli albanesi tutt'altro che amichevoli negli interventi, ha preferito togliere Aouar senza sostituirlo, per risparmiargli infortuni. In panchina nessun sostituto. Chiaro il messaggio: ho gli uomini contatti e un infortunio sarebbe una tragedia.

Paredes è l'uomo che dovrebbe andare a sostituire Matic. Per lui un ritorno, voluto dallo stesso campione del mondo. Anche per questo è stato facile trovare un accordo con il calciatore. Febbrili sono invece i contatti con il Paris Saint Germain per trovare l'accordo migliore. L'arrivo dovrebbe essere a titolo definitivo. Sempre con il Psg si lavora a Renato Sanches che invece dovrebbe arrivare in prestito. Trattativa in piedi da prima dell'addio di Matic, l'annuncio potrebbe giungere ad ore. I due completerebbero un reparto che conta su Cristante, Bove, Aouar, Pellegrini e Zalewsky, jolly quest'ultimo impiegabile come interno di centrocampo, ma anche come laterale sinistro. Aouar e Pellegrini però rappresentano però alternative per la batteria di trequartisti e solo in caso di emergenza arretrerebbero.

In attacco il nome è ormai quello di Duvan Zapata. Ci sarebbe l'accordo con il colombiano che a Roma guadagnerebbe 2,7 milioni l'anno. Da trovare la quadra con l'Atalanta che chiede 10 milioni, giudicati troppi da Pinto.