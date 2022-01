Zaniolo fra rinnovo e Juventus: la Roma è pronta ad offrire un contratto da top player

Appena si chiuderà la finestra invernale del calciomercato, la Roma si concentrerà sui rinnovi. Fra questi quello più importante riguarderà Nicolo Zaniolo, pedina fondamentale nello scacchiere di Mourinho con i giallorossi che però devono stare attenti alla Juventus e al Tottenham.

Evitare un nuovo caso Vlahovic

Zaniolo dopo i due brutti infortuni che ne hanno frenato l'ascesa, in questa stagione ha ritrovato la continuità e adesso pure i gol. Il calciatore, classe 1999, è considerato il giovane top player del calcio italiano e da tempo diversi top team hanno messo gli occhi su di lui. Fra questi c'è la Juventus che sta rifondando la sua squadra. Dopo il colpo Vlahovic, i bianconeri sono pronti a fare un tentativo anche per Zaniolo in estate liberando a parametro zero Dybala e magari inserendo nella trattativa Kulusevski. Da non sottovalutare che l'agente di Zaniolo è Claudio Vigorelli, un procuratore molto vicino al mondo Juve e che in un'intervista dell'ottobre 2020 a Tuttosport dichiarò che la Juve fosse interessata al calciatore. Ma Zaniolo piace molto in Premier League, precisamente al Tottenham di Conte e Paratici. Proprio l'ex dirigente bianconero aveva appuntato il nome di Zaniolo in un pizzino, la famosa "lista della spesa" per la Juve. Nella lista c'erano scritti nomi poi realmente comprati dai bianconeri da Chiesa a Demiral a Romero per citarne qualcuno. Nel fogliettino era presente pure il nome di Zaniolo, un giocatore che fa gola a Conte che ha chiesto rinforzi agli Spurs ma che non è mai finito fuori dai radar della dirigenza juventina.

Il contratto

Il contratto di Zaniolo sarà tema di discussione in casa Roma per evitare un nuovo caso Vlahovic. Al momento c'è tranquillità a Trigoria con Zaniolo, che ha il contratto in scadenza con la Roma nel 2024 e guadagna circa 2,5 milioni di euro. Considerato da Mou elemento cardine della formazione giallorossa, la Roma è pronta ad offrire a Zaniolo un adeguamento di contratto che lo renderebbe il terzo giocatore della rosa più pagato dopo Abraham e il capitano Pellegrini. Le nuove cifre porterebbe Zaniolo a percepire 3,5 milioni di euro a stagione, che con i bonus potrebbero arrivare a quattro.

Zaniolo alla Roma si trova bene, è al centro del progetto giallorosso ed è "coccolato" da tutto l'ambiente, è il beniamino della tifoseria. Il calciatore è molto grato alla società che ha fin da subito creduto in lui prendendolo nella scambio con l'Inter per Nainggolan. Ma la prudenza non è mai troppa e arrivare troppo vicini alla scadenza potrebbe riservare brutte sorprese.