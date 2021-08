Roma, è Zakaria il centrocampista di Mourinho

La Roma ha vinto la sua prima partita di campionato contro la Fiorentina per 3 a 1. I tre punti per Mourinho (50esima vittoria in Serie A), sono arrivati grazie al carattere e alla determinazione, e alle belle giocate dei singoli, Abraham su tutti.

Oltre ad una brillantezza non eccezionale, dovuta anche alla trasferta di giovedì in Turchia per l’andata del playoff di Conference League, alla Roma è mancata fluidità di manovra e di transizione in mezzo al campo. Il perché Mourinho avesse puntato su Xhaka adesso è evidente a tutti. Un centrocampista alla Roma serve. Benissimo Veretout, incursore e autore di una doppietta, proprio come la scorsa stagione nel debutto stagionale all’Olimpico contro la Juventus, da rivedere Cristante.

Zakaria l'obiettivo per il centrocampo della Roma

Saltato Xhaka che resterà all’Arsenal, la Roma sta cercando di accontentare Mou sul mercato ed il nome forte è quello del 25enne Denis Zakaria. Il “Vieira” elvetico, è in forza al Borussia Moenchengladbach e ha il contratto in scadenza con i tedeschi nel 2022. Questo rende contenuto il prezzo del cartellino. Il centrocampista garantirebbe alla Roma forza fisica in mezzo al campo e qualità, diventando utile per un centrocampo a due e all’occorrenza a tre. Il giocatore ha rifutato diverse offerte dalla Premier League e avrebbe già un accordo di massima con i giallorossi: un quadriennale da due milioni più bonus a stagione.

La Roma però non ha ancora presentato nessuna offerta ufficiale al Borussia Moenchengladbach che valuta il suo calciatore 20 milioni di euro. I giallorossi puntano ad acquistare Zakaria ad una cifra inferiore, intorno ai 15 milioni di euro più l’aggiunta di qualche bonus.

Prima di Zakaria, bisogna cedere

Prima però di affondare il colpo per il centrocampista svizzero, la Roma deve cedere. Su questo fronte si registrano i diversi rifiuti di Nzonzi alle offerte ricevute dall’estero. L’ingaggio del francese, 4 milioni di euro a stagione, pesa molto sulle casse romaniste. Pinto valuta dunque anche altre cessioni. Oltre a Diawara che interessa molto in Premier League al Wolverhampton, il ds portoghese è pronto ad ascoltare offerte anche per Villar. Ma il centrocampista spagnolo su Twitter è stato chiaro. Per lui c’è “solo la Roma”.