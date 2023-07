W3 Maccarese, ufficiale l'acquisto di un ex Lazio

Nuovo acquisto per la W3 Maccarese, che perfeziona l'ingaggio del forte esterno Francesco Fé, esterno ex Lazio a cui il club ha dato il benvenuto così sulla sua pagina ufficiale. "Benvenuto a Francesco Fe, esterno di indubbie qualità, è cresciuto nelle giovanili della Lazio per poi vestire tra le altre le maglie di Aprilia, Tivoli e Castiadas, fino all’ultima stagione disputata con la maglia dell’Unipomezia. Benvenuto Francesco!".