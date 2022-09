Vis Artena, un ex Ascoli è il nuovo rinforzo under

Arriva un acquisto under per la Vis Artena, che chiude l'acquisto di Nicolò Tirabassi, difensore centrale classe 2003 ed ex Ascoli e Teramo. “Sono molto contento di aver firmato per la Vis Artena, ho conosciuto il mister e lo staff e mi hanno fatto un’ottima impressione. Ho trovato uno spogliatoio sano e tranquillo, pieno di bravi ragazzi. Ringrazio tutta la società per questa opportunità, in primis i patron Di Cori e Spinelli. Riguardo gli obiettivi, penso che sia troppo presto per essere definiti, per adesso dobbiamo pensare soltanto ad allenarci a testa bassa per arrivare il più in alto possibile”.