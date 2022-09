Vis Artena, ufficiali due arrivi giovani

Ultime ore di mercato molto proficue sotto il profilo delle entrate in casa Vis Artena. Il direttore sportivo Di Santo lavora ancora sul fronte dei giovani consegnando al tecnico Maurizi due difensori: Nicolò Fagiolo e Antonino Fradella. Il primo, terzino classe 2004, approda al Comunale dalla Cynthialbalonga, mentre il secondo, centrale classe 2001, ha rescisso con il San Donato Tavarnelle con cui ha vinto l’ultimo campionato di Serie D. “Sono molto contento per aver firmato con la Vis Artena – dichiara Fagiolo - in questi giorni ho trovato un ambiente ben organizzato con il mister Maurizi che sa lavorare bene con noi giovani, uno staff molto preparato e compagni di squadra davvero forti. È ancora presto per parlare di obbiettivi stagionali, l’unica cosa certa è che ci impegneremo al massimo in ogni partita. A livello personale credo che questo sarà un anno molto importante in cui potrò dimostrare il meglio. Ringrazio il direttore Di Santo e i presidenti Di Cori e Spinelli per la fiducia”. “Quest’anno avevo firmato con il San Donato restando con loro – dichiara invece Fradella – ma non trovando spazio e venendo da un infortunio ho deciso di scendere di categoria per rimettermi in gioco. Per domenica sono già a disposizione del mister e della squadra. Ringrazio la proprietà per avermi concesso questa opportunità”.

[comunicato stampa Vis Artena]