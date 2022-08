Vis Artena, le parole di capitan Vasco "Siamo pronti per iniziare"

Si avvicina l'inizio del campionato per la Vis Artena, impegnata nel girone G di Serie D. Il capitano Lorenzo Vasco prova a fare un bilancio della preparazione che ormai si sta per chiudere. "Ci stiamo preparando bene per questa prima partita, stiamo lavorando tanto. Abbiamo iniziato da situazioni di gioco nuove essendo anche un gruppo completamente nuovo. Ci siamo amalgamati bene e siamo pronti ad iniziare questa nuova stagione. Tutti non vediamo l'ora e sappiamo che ci attende un'annata importante. Riguardo il campionato mi aspetto un cammino positivo proprio perché come dicevo prima il gruppo si sta plasmando bene e c'è tanta voglia di giocare. Sappiamo la difficoltà del girone ma in qualsiasi raggruppamento saremmo stati lo avremmo affrontato con la testa giusta. L'importante è pensare a noi stessi. A livello personale mi aspetto che la squadra lavori bene come ci chiese il mister. Mi interessa più il collettivo, se tutti facciamo bene arriveranno anche le soddisfazioni personali. Sono contento per la fascia di capitano ma credo che siamo tutti dei capitani, dal più piccolo al più grande".