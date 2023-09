Villalba, doppio colpo under in entrata

Il mercato del Villalba continua anche alle porte della stagione di Eccellenza Lazio. La squadra del girone A ha concluso due acquisti interessanti per allungare e potenziare la propria rosa dal punto di vista del reparto under. Il primo colpo è il centrocampista classe 2004 Valerio Felici, in arrivo dall'Atletico Torrenova. Passato in Serie D invece per l'altro colpo Alessandro Tomaselli, esterno offensivo classe 2004 in arrivo dalle giovanili del Cassino e con una militanza tra Atletico Fiuggi e Atletico Lodigiani.