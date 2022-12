Villa Adriana, un ex Vis Artena è il nuovo rinforzo dal mercato

Il mercato si infiamma per la Promozione Lazio, con il Villa Adriana, squadra del girone C, che ha messo a segno un nuovo colpo per il suo attacco. Ad annunciarlo è lo stesso club laziale sulla sua pagina ufficiale. "È ufficiale Valerio Condrò è un nuovo Coccodrillo. La trattativa per portare a Roccabruna il forte esterno è stata portata avanti con capacità e destrezza dal nostro Team Manager Alessio Bari. Condrò, esterno offensivo classe 2002, cresciuto nei vivai di Lodigiani e Savio,proviene dal Vicovaro dopo le esperienze alla Vjs Artena e alla Pro Calcio Tor Sapienza. Benvenuto Valerio!!.".