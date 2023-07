Villa Adriana, ufficiale l'acquisto di Mattia Lillo

Nuovo acquisto per il Villa Adriana, che nel prossimo campionato di Promozione Lazio potrà contare sul nuovo acquisto Mattia Lillo. "Con grandissima soddisfazione il DG Andrea Spagnoli accoglie nella Famiglia Bianco Verde del Villa Adriana il classe 2000 Mattia Lillo. Mattia è un prodotto del vivaio CSS Tivoli in cui è cresciuto fino alla Juniores. Vincitore di campionati giovanili. Poi il passaggio al Vicovaro dove ha giocato negli ultimi cinque campionati, prima in Promozione e poi in Eccellenza dopo aver vinto ancora un campionato. Mattia, attaccante dal talento puro e classe cristallina, è reduce da un infortunio. La sua grande forza di volontà lo ha sorretto ed è rientrato. Non è ancora al 100%. Lo aspetteremo, lo vogliamo aspettare. Perché lui è un valore aggiunto che siamo sicuri saprà dare tanto al Villa in campo e nello spogliatoio. Un giovane Talento del Territorio con cui continuare a crescere. Un Coccodrillo".