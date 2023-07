Vicovaro, triplo colpo per la prima squadra

Novità per il mercato del Vicovaro. La squadra di Eccellenza laziale ha messo a segno tre nuovi colpi importanti per la prima squadra. A partire dal clase 2000 Simone Toracchio, esterno offensivo ex Tor Sapienza e Lanusei che nonostante la giovane età porterà in campo tutta la sua esperienza accumulata tra D ed Eccellenza. Chiudono il quadro i due ex Reggina e Roma Leonardo Attili e Simone Modugno, due classe 2003 che si uniranno alla rosa della prossima stagione.