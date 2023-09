Colpo a centrocampo del Vicovaro, che si assicura le prestazioni del centrocampista classe 1990 Francesco Prati. Il calciatore, utilizzato per gran parte della sua carriera con compiti di regia, è in arrivo dopo le esperienze con Ferentino e Sora, quest'ultima culminata in un campionato di Eccellenza dominato in lungo e in largo.