Il Valmontone cala il poker, quattro nuovi acquisti per l'Eccellenza Lazio

Non si ferma il mercato per il girone A di Eccellenza Lazio e per le sue squadre, con il Valmontone che addirittura ha ufficializzato ben quattro acquisti per il proseguimento del suo campionato. Tanta esperienza nel calcio minore per i suoi quattro nuovi acquisti, Ismail Bonafede, Francesco Prati, Marco Marino e Giuseppe Danieli. Il classe 2004 Bonafede ha un passato tra Foggia e Sora, mentre Marco Marino ha militato a lungo in Serie D con le maglie di Battipagliese e Puteolana.

Il comunicato del club

Ufficiali quattro nuovi acquisti: Giuseppe Danieli, Francesco Prati, Marco Marino e Ismail Bonafede sono del Valmontone 1921!