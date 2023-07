UniPomezia, ufficiale l'arrivo di un nuovo portiere

L’Unipomezia continua a rinforzarsi durante la marcia di avvicinamento alla prossima stagione. L’ultimo arrivo in casa rossoblù arriva addirittura dalla Spagna e risponde al nome di Igor Gonzalez Benz. Il giovane portiere, classe 2005, non nasconde l’emozione e si dice subito entusiasta di cominciare la nuova avventura: “Ci tengo prima di tutto a ringraziare l’Unipomezia nelle persone del presidente Valle e del vicepresidente Morelli per la grande opportunità e per la fiducia che mi stanno dando. Sono molto emozionato e non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida. Sono molto felice di giocare in Italia e anche di conoscere la cultura e il calcio italiano”. Il portiere parla poi degli obiettivi per la prossima stagione: “Appena arrivato ho subito amato le strutture, lo staff e la città di Pomezia. Il mio obiettivo ora è quello di lavorare sodo per dare il meglio di me ogni giorno e godermi questa fantastica esperienza, sempre con tanta testa e determinazione”.

[ufficio stampa UniPomezia]