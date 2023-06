UniPomezia, ufficiale il ritorno di Ramceski

L’Unipomezia riabbraccia Armin Ramceski. Il primo passo del club rossoblù verso la nuova stagione è fatto dunque con il cuore. La società ritrova dunque uno dei suoi fedelissimi, con cui nel recente passato ha saputo scrivere pagine bellissime e ricche di successi. “Sono davvero molto contento e anche un po’ emozionato – spiega il centrocampista – Appena ho ricevuto la chiamata da parte del presidente Valle ho subito accettato anche perché ritrovo, seppur con vesti diverse, figure a me care come quelle di Manuel Panini e Andrea Casciotti. Con questa maglia ho ricordi bellissimi ed emozionanti che non vedo l’ora di rivivere”. Ramceski è pronto dunque a correre verso la nuova stagione ansioso di cancellare definitivamente quella passata dove è stato a lungo fermo a causa di un infortunio: “Sono rimasto a lungo lontano dal campo ma ho recuperato e ora sono davvero carico. Non vedo l’ora di cominciare questo nuovo anno con l’Unipomezia pronto come sempre a dare tutto per questi colori”.

[ufficio stampa UniPomezia]