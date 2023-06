UniPomezia, si presenta Borghi "L'UniPomezia un passo in avanti per la mia carriera"

L'Unipomezia continua la programmazione in vista della prossima stagione e dopo le prime conferme ed i nuovi arrivi, la società ufficializza l'acquisto di Gabriele Borghi, portiere classe 2004 che andrà a comporre la rosa di mister Casciotti. La scelta di puntare su Under è un chiaro segnale della volontà della società, cioè quella di creare una rosa che abbia il giusto mix di giocatori giovani e ed esperti. Il neo arrivato si è espresso così riguardo al suo approdo all'Unipomezia: “Sono molto contento di essere arrivato in una società così importante come l'Unipomezia. Sin da subito ho respirato un'aria di professionalità e sono convinto che questo sia un grandissimo passo in avanti per la mia carriera visto che l'anno scorso ho disputato il campionato di Promozione con il Marino. Conosco il mister e spero di ripagare tutta la fiducia che ha riposto in me. Non vedo l'ora di iniziare per poter crescere e imparare dai compagni più esperti”.

[ufficio stampa UniPomezia]