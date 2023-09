UniPomezia, Paoloni è il nuovo volto in difesa

Tra i volti nuovi in casa Unipomezia c'è anche Federico Paoloni, difensore classe 2003 arrivato dall'Aprilia per rinforzare il reparto arretrato di mister Casciotti. "Mi sono trovato subito benissimo, tutti sono stati molto simpatici - spiega Federico, intercettato al termine del primo allenamento in rossoblù - So che questa è una società ambiziosa, io sono giovane ed ho voglia di dare tanto per aiutare l'Unipomezia a raggiungere gli obiettivi che si è prefissata". Nonostante la giovane età, Paoloni ha accumulato una discreta esperienza in giro per l'Italia: "Sono stato nelle giovanili di Fiorentina, Genoa, Vicenza, ed ho giocato anche alla Gelbison in Serie C. Già da un paio d'anni mi confronto con i più grandi e questo mi può sicuramente aiutare ad adattarmi qui". Infine, questo il parere di Federico riguardo il campionato di Eccellenza nel quale sta per esordire: "Il nostro è un girone abbastanza difficile, credo però che se ci facciamo trovare pronti, potremo far bene. Dall'allenamento ho subito notato che qui il livello è alto, ci sono profili di grande esperienza e so che abbiamo gli strumenti per dire la nostra. Già domenica incontreremo quella che secondo me è una delle favorite, il Gaeta, e sarà un test importante. Per concludere, ci tengo a ringraziare la società per avermi mostrato fiducia ed aver spinto molto per farmi tornare a Roma".

[ufficio stampa UniPomezia]