UniPomezia, Christian Ippoliti si presenta "Daremo il massimo in ogni occasione"

Arriva dall'Ostiamare l'ultimo rinforzo dell'UniPomezia, che con il centrocampista classe 2003 Christian Ippoliti vuole tentare da subito la risalita in Serie D. “Ho trovato un gruppo molto unito ed un bel clima. Il mister già lo conoscevo, anche se solo da avversario. Il primo impatto è stato senza alcun dubbio molto positivo [...] Perché l'Unipomezia? Volevo rimanere in una piazza importante. Ho trovato una società professionale e composta da persone intelligenti e competenti. Parlando con il direttore ho capito subito quelli che sono gli obiettivi stagionali. Sono pronto e non vedo l'ora di cominciare. La speranza è che tutto possa andare per il meglio. Noi daremo il massimo in ogni occasione, di questo ne sono sicuro [...] Sono un giocare che non si ferma. Corro tantissimo e sono sicuro che in campo mi vedrete farlo fino all'ultimo minuto perché non finisco mai la benzina”.