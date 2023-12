Un ex Latina e Anzio è il nuovo colpo dell'UniPomezia calcio

L’Unipomezia non si accontenta, anzi rilancia. La società del patron Valter Valle annuncia di aver raggiunto l’accordo per portare Alessandro Sbordone alla corte di mister Casciotti. L’esterno offensivo classe 1997 scende dalla Serie D, dove ha disputato la prima parte di questa stagione con la maglia della NF Ardea, per dare il suo contributo alla causa pometina.

Le prime parole di Sbordone

“Arrivo in una piazza che punta al massimo – sono le prime parole di Sbordone dopo la firma con l’Unipomezia – gli stimoli sono altissimi per me. So perfettamente quale obiettivo si è posta la società, spero di raggiungerlo insieme a mister e compagni. Arrivo qui per dare il mio contributo, mettendo a disposizione le mie caratteristiche tecniche e l’esperienza che ho maturato in questi mesi in un campionato di categoria superiore. Era quello che mi mancava, potermi confrontare con realtà diverse da quelle laziali, per poter dare effettivamente una mano all’Unipomezia, che in Eccellenza rappresenta senza dubbio un club d’élite. Vedendola negli anni passati da avversario ho sempre avuto l’impressione di avere davanti una società ed una squadra molto organizzate. E in questi primi giorni ho avuto la conferma di tutto ciò”.

[comunicato ufficiale UniPomezia]