UniPomezia, arriva un ex Ostiamare a centrocampo

L’Unipomezia mette a segno un importante colpo di mercato. A centrocampo, con l'inizio della nuova stagione, arriverà infatti Enrico Rondoni a cui mister Casciotti è già pronto ad affidare la cabina di regia. Un innesto di grande spessore per i rossoblù con il playmaker che si dice subito entusiasta: “Le prime sensazioni sono sicuramente più che positive. L’Unipomezia è una società importante che tutti sanno cosa rappresenta nel panorama calcistico regionale. Ho parlato con tutta la dirigenza, incontrato il presidente Valle, il vicepresidente Morelli, il dg Frezza e il direttore Panini e mi hanno fatto tutti un’ottima impressione convincendomi di fatto a vestire la maglia rossoblù”. Rondoni, in vista della prossima stagione, è dunque pronto a far parte dell’Unipomezia: “Ci aspetta un campionato non semplice ma a cui sono certo che ci faremo trovare pronti. A fare la differenza sarà il gruppo che dovrà essere compatto, coeso e con una grande voglia di far bene così come sono certo ci chiederà un mister giovane ed intraprendente come Andrea Casciotti”.

[ufficio stampa UniPomezia]