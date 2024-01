Un ex Udinese e Salernitana è il nuovo acquisto dell'Ostiamare

L’Ostiamare puntella l’organico. Il club biancoviola ha infatti chiuso per l’arrivo del centrocampista Marco De Ioannon. “Questi primi giorni stanno andando molto bene. Sono contento perchè qui ho trovato un bel gruppo in cui mi sto inserendo bene e per questo ringrazio i ragazzi che sin da subito sono stati molto disponibili. Anche per quanto riguarda lo staff non posso che essere soddisfatto perchè si è creata già una buona sintonia nel lavoro. Sono carico per questa nuova avventura”. Per Ioannon e compagni domenica arriva la sfida contro il Gladiator con il classe 2002 che si dice voglioso di far subito bene con la sua nuova maglia: “Ho visto che i ragazzi hanno finito molto bene la prima parte di stagione. Adesso, sia io che tutto il gruppo ovviamente, siamo molto carichi e non vediamo l’ora di tornare in campo per ripartire al massimo e fare ancora meglio”.

[ufficio stampa Ostiamare]