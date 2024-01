Un ex Trapani e Acireale è il nuovo acquisto del Trastevere

l Trastevere Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Simone Di Domenicantonio, classe 1997, al Città di Sant’Agata (Serie D, Girone I) nella prima metà di stagione. Seconda punta, nato a Roma, Di Domenicantonio è cresciuto nei settori giovanili di Nuova Tor Tre Teste, Atletico 2000 e Savio. Nel 2016 il passaggio alla Voluntas Spoleto con cui vince il premio come miglior giovane dell’Eccellenza Umbria al termine della stagione. Nel 2018 il passaggio in Serie C al Rieti (6 presenze tra campionato e Coppa Italia), poi il ritorno in D con le maglie di Tolentino, Campobasso, San Giorgio, Sambenedettese, Trapani e Acireale. «Sono molto felice di poter giocare per il Trastevere», le sue prime parole in amaranto. «Fin dai primi allenamenti ho capito che questo è un gruppo molto forte e non merita certamente la classifica che ha. Sono fiducioso sul fatto che la squadra possa fare un gran girone di ritorno e dimostrare il suo vero valore. Personalmente, è la prima volta a Roma tra i grandi e non vedo l’ora di iniziare. Voglio raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato e ripagare la fiducia che la società mi ha dato. Forza Trastevere!».

[comunicato stampa Trastevere]