Un ex Roma è il nuovo grande ritorno del Trastevere

Il Trastevere comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Emiliano Tortolano, attaccante classe 1990, al Cassino nella prima metà di stagione. Per il giocatore si tratta di un ritorno in maglia amaranto, già vestita nella passata stagione con 8 gol e 8 assist in 34 presenze tra campionato, Coppa Italia e play-off. Cresciuto nel vivaio della Roma, dove è arrivato fino alla Primavera, Tortolano vanta quasi 200 presenze tra i professionisti e, dal 2017 gioca stabilmente tra i dilettanti:

Le prime parole di Tortolano

"Le emozioni sono tante perché è sempre bello tornare dove si è stati bene. A Trastevere avevo lasciato molti amici che ho continuato a sentire anche in questi mesi di lontananza e, appena ho ricevuto la chiamata del direttore, non ho esitato a dire di sì. Non vedo l'ora di indossare questi colori, spero di farlo già domenica. Sono carico e con la testa giusta, pronto a lottare con i miei compagni. Al momento la classifica dice che il nostro obiettivo primario è la salvezza, anche se questa società è sempre stata abituata a campionati d'altro tipo. Vorrà dire che dovremo impegnarci tutti di più, perché il campionato è in salita."