Un ex Parma e Avellino è il nuovo colpo di mercato della Romana

Due nuovi innesti per la Romana, ufficializzati prima della sfida con la Cavese terminata 1-1 per la squadra laziale, che ha ottenuto così un risultato molto positivo. Sono il centrocampista Lorenzo Carbone e il difensore Riccardo Pagliuso, entrambi in arrivo dalla Nuova Florida e il secondo con esperienze passate in squadre di alto livello come Parma ed Avellino.

Il comunicato del club

In attesa della super sfida di domenica contro la Cavese, la Romana non si ferma e ufficializza l'ingresso di altri due calciatori. Dopo Minnocci, arrivano alla corte di mister D'Antoni il centrocampista Lorenzo Carbone e il difensore Riccardo Pagliuso, entrambi provenienti dal Nuova Florida. Il primo, classe 2002, è cresciuto nelle giovanili dell'Accademia Calcio Roma per poi vestire le maglie di Parma, Avellino, Vis Artena, Monterosi e Juve Stabia, mentre il secondo, classe 2004, ha un trascorso con Juve Stabia, Sambenedettese, Imolese e Chieti.